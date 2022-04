Radsport

Massensturz in letzter Kurve: Mit Vollgas abgeräumt - Topfahrer gehen im Finale der 3. Etappe zu Boden

Massensturz in letzter Kurve: Mit Vollgas abgeräumt - die Topfahrer gehen im Finale der 3. Etappe der Tour of Hellas in Griechenland zu Boden. Auch der Spitzenreiter Aaron Gate geht zu Boden, erreicht aber wenig später das Ziel.

