Radsport

Wilder Sturz auf Ziellinie: Fahrer crashen im Sprint der 4. Etappe bei der Tour of Hellas in Larisa

Wilder Sturz auf Ziellinie: Viele Fahrer crashen im Sprint der 4. Etappe bei der Tour of Hellas in Larisa auf den allerletzten Metern. Einige stürzen auch in die Streckenabsperrungen, doch niemand verletzt sich schwer - ein einziger Fahrer muss zur Beobachtung ins Krankenhaus, doch bis auf eine Wunde am Finger bleibt auch er von schwereren Verletzungen wie Knochenbrüchen verschont.

00:01:52, vor 39 Minuten