Zuvor hatten sich der Gesamtführende Tadej Pogacar und Rafal Majka einige Kilometer vor dem Ziel von der Konkurrenz abgesetzt und fünf Kilometer vor Ende zunächst den letzten Ausreißer eingeholt. Diesen ließen die beiden umgehend stehen und fuhren fortan als Duo hinauf zum Ziel nach Velika Planina.

Dabei bauten sie ihren Vorsprung weiter aus, sodass der Doppelsieg für UAE Team Emirates schon frühzeitig feststand. Die letzten 300 Meter zum Ziel wurden für den zweimaligen Tour-de-France-Sieger und seinen polnischen Teamkollegen zur Triumphfahrt.

Ad

Blieb nur noch die Frage, wer sich letztlich den Etappensieg sichern würde. Angesichts der dominanten Vorstellung entschieden die beiden sich 50 Meter vor der Ziellinie dazu, den Tagessieg per "Schere, Stein, Papier" auf dem Rad auszuknobeln.

Tour de Suisse Corona-Sorgen immer größer: Bora bei Tour de Suisse nur noch zu dritt VOR 7 STUNDEN

Dabei hatte Majka das bessere Ende für sich, weil er laut den TV-Bildern mit Papier gegen Pogacars Stein gewann.

Slowenien-Rundfahrt: Pogacar überlässt Majka den Etappensieg

Für Majka war es bereits der zweite Etappenerfolg bei dieser Slowenien-Rundfahrt. Der 32-Jährige hatte bereits das erste Teilstück am Mittwoch gewonnen und sich damit die Gesamtführung gesichert. Am Freitag fuhr dann Pogacar auf der 3. Etappe mit seinem Etappensieg in Celje ins grüne Führungstrikot. Majka wurde mit elf Sekunden Rückstand Zweiter.

In der Gesamtwertung führt Pogacar vor der finalen 5. Etappe mit drei Sekunden Vorsprung vor Majka. Der Gesamtdritte Domen Novak (Bahrain Victorious) liegt bereits 1:56 Minuten zurück.

Das könnte Dich auch interessieren: Higuita erobert bei Sekunden-Krimi Gelb für Bora - Pinot siegt in Malbun

Highlights: So schaffte Denz den Sensationssieg auf der Moosalp

Baloise Belgium Tour Lampaert in der Heimat nicht zu schlagen - Pedersen baut Führung aus GESTERN AM 16:01