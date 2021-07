Vor allem mit seinen Kletterfähigkeiten im Hochgebirge in Alpen und Pyrenäen hatte Pogacar die Konkurrenz bei der Tour mehrfach düpiert. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte der Slowene außerdem die Bronzemedaille im Straßenrennen errungen. Sein Rennstall UAE freute sich über "den Vertrag mit der längsten Laufzeit in der Geschichte des Profi-Radsports."

(SID)

