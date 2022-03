"Wir haben unsere Solidarität mit Andrii und seiner Nation zum Ausdruck gebracht. Wir betrachten Russlands Invasion in der Ukraine als beschämend", erklärte Teammanager Gianni Savio, dessen Mannschaft vor kurzem eine Wildcard für den Giro d'Italia bekam.

Die Repliken des Meistertrikots wurden zusätzlich mit der Aufschrift '#NoWar' bedruckt.

"Wir hoffen, dass dieser absurde Krieg bald endet und das ukrainische Volk wieder in Frieden und Freiheit leben kann", fügte Savio an, dessen ukrainischer Schützling beim Rennen an der ligurischen Küste nicht am Start stand.

Vor dem Beginn des Rennens wurde in Laigueglia aus Respekt vor den Opfern des Krieges eine Schweigeminute gehalten.

