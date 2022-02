Rang drei ging an Vaceks russischen Teamkollegen Dmitry Strakhov vor dem Italiener Alessandro Tonelli (Bardiani - CSF - Faizanè). Mit Strakovs Landsmann Pavel Kotchetkov belegte ein weiterer Gazprom-Fahrer den fünften Rang.

"Ich kann es nicht glauben, es ist einfach großartig. Ich bin noch ziemlich jung, dieser Sieg bedeutet so viel für mich", sagte Vacek, der mit seinem ersten Profisieg nun auch der jüngste Fahrer ist, der eine Etappe der UAE Tour gewinnen konnte.

Ad

"Heute habe ich versucht, in die Spitzengruppe zu gehen und Dimitry Strakhovs Schwarzes Trikot zu verteidigen. Zehn Kilometer vor dem Ziel hatten wir 1:15 Minuten Vorsprung. Von da an war ich auf den Sprint fokussiert. Wir hatten keine spezielle Taktik, alle haben hart gearbeitet. Am Ende hatte ich den schnellsten Sprint. Vielen Dank an mein Team", fügte er hinzu.

UAE Tour Doppelschlag: Bissegger düpiert Weltmeister Ganna und übernimmt Rot 22/02/2022 AM 13:04

15 Sekunden hinter dem Etappengewinner gewann der Belgier Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) den Sprint des Feldes vor dem Niederländer Dylan Groenewegen (BikeExchange) und dem Pfälzer Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), der damit Rang acht belegte.

Vor der abschließenden morgigen Bergetappe zum Jebel Hafeet verteidigte Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sein Rotes Trikot ein weiteres Mal. Der Slowene liegt unverändert vier Sekunden vor dem Italiener Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), auf Rang drei folgt mit 14 Sekunden der Russe Aleksandr Vlasov (Bora - hansgrohe). Philipsen behauptete das Grüne Trikot des besten Sprinters, Pogacar führt auch die Nachwuchswertung an.

Das könnte Dich auch interessieren: Philipsen sprintet zum zweiten Tagessieg - Ackermann abgeschlagen

Pogacar lässt am Jebel Jais die Muskeln spielen: Finale der 4. Etappe

UAE Tour Kuriose Szene bei Gegenwind: Philipsen springt vom Rad und schiebt 21/02/2022 AM 16:51