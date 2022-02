"Wir sind auf Etappensieg gefahren. João (Almeida) war ziemlich gut und hat versucht den Sieg zu stehlen. Aber Adam war ziemlich stark und hat den Angriff neutralisiert. Danach haben wir den Fokus auf den Sprint gelegt. Ich musste nicht attackieren, um Sekunden zu gewinnen. Ich habe nur versucht zu folgen", sagte Pogacar und spielte damit auf Yates' Attacken an, mit denen der Gesamtsieger von 2020 noch das Blatt zu wenden versuchte.

"Wir alle wissen, dass Adams Attacken zu den besten der Welt gehören. In einem Moment habe ich wirklich gelitten, aber zum Glück ist Adam dann ebenfalls langsamer geworden", schilderte der zweimalige Tour-Sieger das Finale, in dem er sich zum bereits dritten Mal den Tagessieg am Jebel Hafeet sicherte.

"Nein, es ist nicht mein Anstieg, sondern der der UAE Tour. Ich nehme an, er liegt mir gut. Zuerst ist er ziemlich hart, aber am Ende gibt es immer ein wenig taktische Spielereien", antwortete er lachend auf eine entsprechende Frage:

"Die Rundfahrt ist ein großes Ziel für unser Team. Es ist zwar das erste Rennen im Jahr, aber ich bin ziemlich stolz und glücklich. Das Team war hervorragend in der letzten Woche."

Yates attackiert Pogacar vergeblich

Dritter wurde der Spanier Pello Bilbao (Bahrain Victorious/+0:05), gefolgt von Pogacars Teamkollegen Joao Almeida (+0:15), dem Australischen Meister Lucas Plapp (Ineos Grenadiers/+0:16) und dem Spanier Carlos Verona (Movistar / +0:16). Mit dem zeitgleichen Rafal Majka folgte ein weiterer Fahrer des überragenden UAE-Teams auf Platz sieben.

Pogacar lag im Schlussklassement 22 Sekunden vor Yates, der im Schlussanstieg mehrmals attackierte, den Träger des Routen Trikots aber nicht loswerden konnte.

Pogacar bester Jungprofi - Philipsen holt Grün

Mit 48 Sekunden Rückstand verbesserte sich Bilbao noch auf Rang drei und verdrängte den Russen Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe/+0:54), der am Jebel Hafeet Rang acht belegte, noch vom Podium auf die vierte Position.

Pogacar sicherte sich auch das Weiße Trikot des besten Jungprofis, der Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), wie der Gesamtsieger zweimaliger Etappengewinner, wurde als bester Sprinter mit dem Grünen Trikot ausgezeichnet. Das heimische UAE-Team gewann die Mannschaftswertung.

