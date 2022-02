Radsport

UAE Tour: Mark Cavendish stürzt auf der 4. Etappe nach Jebel Jais - Top-Sprinter kann aber weiterfahren

Der britische Top-Sprinter Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) erwischte keinen guten Start in die 4. Etappe der UAE Tour. Der Brite war in einen Sturz nahe einer auf der Straße verlegten Bremsschwelle verwickelt. Cavendish konnte jedoch weiterfahren und in der Folge auch wieder zum Feld aufschließen.

00:00:48, vor 20 Minuten