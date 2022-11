Der 25-jährige Vingegaard und der drei Jahre jüngeren Evenepoel trafen bisher noch nie bei einer Grand Tour aufeinander, in der Saison 2022 bestritten der Däne und der Belgier lediglich zwei Etappenrennen gemeinsam: Bei Tirreno-Adriatico im März wurde Vingegaard hinter dem überlegenen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Zweiter, wogegen sich Evenepoel mit dem elften Platz begnügen musste.

Dafür landete der 22-Jährige bei der Baskenland-Rundfahrt im April als Gesamtvierter zwei Positionen vor Vingegaard, der danach im Juli die Tour ebenso souverän gewann wie der Vuelta-Debütant im September die Spanien-Rundfahrt.

Ad

“Er war unglaublich stark. Allerdings fällt es mir schwer einzuschätzen, auf welchem Niveau wir uns im Vergleich zueinander befinden“, sagte Vingegaard, der sich schon auf einen möglichen Dreikampf zwischen Pogacar, Evenepoel und ihm selbst freut. “Das wäre wirklich cool, ich kann diesen Moment kaum erwarten.“

Radsport "Mit Abstand der Beste der Welt": Valverde adelt Evenepoel UPDATE 01/11/2022 UM 09:33 UHR

Allerdings hat er weitere Konkurrenten auf seinem Zettel. “Vergesst (Teamkollege Primoz) Roglic und (Egan) Bernal nicht. Wir alle zusammen in einer Grand Tour, ich bin schon gespannt. Ich will gegen die Besten antreten und wenn ich dann gewinne, wird der Sieg umso strahlender sein“, fügte er an.

Das könnte Dich auch interessieren: Tour 2023: Alle 21 Etappen und Berg-Profile in der Übersicht

Tour-Strecke: Der Kurs mit allen 21 Etappen von Bilbao nach Paris

Radsport Vingegaard gewinnt Tour-Kriterium in Singapur - Geschke geschlagen UPDATE 30/10/2022 UM 10:35 UHR