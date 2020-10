An der wolkenverhangenen Laguna Negra war der Sprint der Favoriten längst entschieden, als Chris Froome der bittere Sturz in die Mittelmäßigkeit abermals vor Augen geführt wurde. Ein Duell mit Primoz Roglic um das Rote Trikot? Unmöglich. Ein Etappensieg bei einer Bergankunft? Aussichtslos. Durchnässt und abgeschlagen erreichte der viermalige Tour-Sieger am Donnerstag das Ziel. Bei der dritten Vuelta-Etappe kam er 7:04 Minuten hinter der Gruppe um Tagessieger Daniel Martin und Roglic ins Ziel.

Über Jahre hat Froome die Szene dominiert. Über Jahre war er der Mann, den es bei den großen Landesrundfahrten zu schlagen galt. Insgesamt sieben Triumphe bei Tour, Giro und Vuelta stehen in seinem Palmares. Und nun? 37:03 Minuten Rückstand in den Gesamtwertung nach Tag drei, Platz 77, noch hinter Fahrern wie den deutschen Grand-Tour-Debütanten Georg Zimmermann (28./CCC) oder Jannik Steimle (66./Deceuninck-Quick Step).

Trotzdem ist Froome nicht unzufrieden. "Alles in allem fühle ich mich gut", hatte der Brite schon nach dem Auftakt am Dienstag gesagt, als er über elf Minuten auf die Besten eingebüßt hatte: "Ganz generell bin ich mit dem Gefühl in den Beinen zufrieden. Ich weiß, dass dies der Weg ist, den ich in den nächsten Wochen gehen muss, um wieder mein Top-Level zu erreichen."