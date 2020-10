Roglic vom Rennstall Jumbo-Visma liegt nun nach zehn der achtzehn Etappen der Spanien-Rundfahrt zeitgleich mit dem Ecuadorianer vom Team Ineos, führt das Klassement aber wegen seiner nun schon drei Etappensiege an.

Dritter in der Gesamtwertung bleibt der Ire Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) mit 25 Sekunden Rückstand, der Brite Hugh Carthy (EF Pro Cycling) folgt mit 51 Sekunden Differenz zum Spitzenreiter. Großschartner ist als bester Fahrer von Team Bora-hansgrohe weiter Sechster (+3:19 Minuten).

Am Freitag hatten sich auf dem über weite Strecken ebenen Teilstück einige Ausreißer versucht, sie wurden aber allesamt recht schnell wieder gestellt. So lagen die Klassementfahrer in der Spitzengruppe, als das Feld die abschließende Rampe nach Suances erreichte.