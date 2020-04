Im kommenden Jahr wird die Vuelta im nordspanischen Burgos beginnen.

In den Niederlanden sollten die ersten drei Etappen der 75. Vuelta ausgetragen werden: das Auftaktzeitfahren in Utrecht, danach eine Etappe von 's-Hertogenbosch nach Utrecht sowie ein Teilstück mit Start und Ziel nach Breda. Nach einem Ruhetag sollte die dritte GrandTour des Jahres in Irun fortgesetzt werden.

