An den steilen Hängen des Alto de la Covatilla verhinderte Primoz Roglic das traumatische Tour-Déjà-vu. Sieben Wochen nach der denkwürdigen Niederlage im Finale der Frankreich-Rundfahrt gegen Tadej Pogacar drohte der Ex-Skispringer wieder einen Sieg bei einer großen Landesrundfahrt auf der Zielgeraden zu verspielen - doch dieses Mal hielten Beine und Nerven.

Nach zweieinhalb intensiven Wochen krönte sich der 31-Jährige am Sonntag in Madrid zum zweiten Mal nacheinander zum Gesamtsieger der Spanien-Rundfahrt. Die späte Genugtuung für die Tour-Schmach rettete der Profi vom Team Jumbo-Visma mit 24 Sekunden Vorsprung auf Richard Carapaz (Ecuador/Ineos Grenadiers) ins Ziel.

03/11/2020 AM 09:46

"Wenn du gewinnst, ist das Wie am Ende nicht mehr entscheidend. Ich bin einfach super glücklich, dass ich es geschafft habe", sagte Roglic: "Ich habe nie am Sieg gezweifelt."

Beobachter taten dies am Samstag allerdings zwischenzeitlich schon. Erinnerungen an das Tour-Zeitfahren zur Planche des Belles Filles wurden wach. Auf dem Weg zur Bergankunft der 17. und vorletzten Vuelta-Etappe attackierte Carapaz. Roglic hatte Mühe, doch er begrenzte den Rückstand auf den Rivalen, am Ende reichte es für den Gesamtsieg.