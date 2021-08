Nach seiner Attacke auf den letzten knapp 20 Kilometern im einzigen Berg des Tages kam Storer mit 22 Sekunden Vorsprung auf die ersten Verfolger ins Ziel. Zweiter wurde der Belgier Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-Step) vor dem Franzosen Clement Champoussin (AG2R Citroën), dem Niederländer Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) und dem Norweger Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty-Gobert), der Primoz Roglic (Jumbo - Visma) das Rote Trikot abnahm.

Der Slowene kam in einer siebenköpfigen Gruppe mit 11:53 Minuten Rückstand an, nachdem er zunächst im Puerto de Almachar seine Konkurrenten attackiert und rund eine halbe Minute herausgefahren hatte, dann aber in der folgenden Abfahrt stürzte. So schlossen Enric Mas, Miguel Angel Lopez (beide Movistar) und Jack Haig (Bahrain Victorious) und später auch noch Sepp Kuss (Lotto - Jumbo), Alexandr Vlasov (Astana - Premier Tech) und Felix Großschartner (Bora - hansgrohe) zu Roglic auf.

Ein großer Rückschlag für den Dominator der bisherige Vuelta war die Schrecksekunde aber nicht. "Es ist nicht so schlimm, es sind einige Abschürfungen", sagte der Slowene im Anschluss.

Maximilian Schachmann (Bora - hansgrohe), der ebenfalls in der Ausreißergruppe dabei war, belegte als bester deutscher Fahrer (+5:17) Rang 23.

Schrecksekunde! Roglic stürzt in der Abfahrt und verliert Zeit

Jumbo - Visma verzichtet auf Aufholjagd

Im Gesamtklassement liegt Eiking nun 58 Sekunden vor dem Franzosen Guillaume Martin (Cofidis) und 2:17 Minuten vor Roglic, der vom ersten auf den dritten Platz zurückfiel. Auf den Positionen vier und fünf folgt das Movistar-Duo Mas (+2:45) und Lopez (+3:38). Großschartner (+5:42) büßte eine Position ein und ist jetzt Zehnter.

Da Roglic und den weiteren Favoriten keiner der Ausreißer bei den kommenden schweren Bergetappen gefährlich werden kann, verzichtete das große Feld mit Jumbo an der Spitze auf eine kräftezehrende Verfolgungsjagd.

Roglic erst furios, dann im Sturz-Pech: Highlights der 10. Etappe

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) verteidigte sein Grünes Trikot, Damiano Caruso (Bahrain Victorious) bleibt im Bergtrikot, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) trägt weiter das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Die elfte Etappe führt am Mittwoch über 133,6 hügelige Kilometer von Antequera nach Valdepenas de Jaen, die nächste schwere Berg-Etappe wartet am Samstag.

"Perfekt gemacht": Storer krönt Solo nach Rincón de la Victoria

