Radsport

Vuelta 2021 - Highlights der 6. Etappe: Windkanten, Stürze und Primoz Roglic übernimmt Rot

Die 6. Etappe der Vuelta a España 2021 von Requena hinauf zum Alto de la Montaña de Cullera bot Einiges an Spannung. Nicht nur die knackige Zielankunft forderte die Fahrer, zuvor brachten Windkanten den Mann in Rot, Kenny Elissonde, in Bedrängnis. Die Etappe gewann der Däne Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) vor Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der damit Rot zurückeroberte. Die Highlights.

00:04:16, vor 8 Minuten