Radsport

Vuelta 2021 - 21. Etappe: Das Zeitfahren nach Santiago de Compostela - das Streckenprofil

Die 21. und damit letzte Etappe der Vuelta a España 2021 am Samstag, 4. September endet in der diesjährigen Ausgabe nicht in Spaniens Hauptstadt Madrid, sondern in der Provinz Santiago de Compostela. Damit endet die Vuelta wie sie begann: Mit einem Einzelzeitfahren. Die 33,8 Kilometer lange Strecke beginnt in Padrrón. Der Zeitfahrkurs verfügt über einen kurzen Schlussanstieg. Das Profil im Video.

00:00:30, vor 34 Minuten