Radsport

Vuelta 2021, 9. Etappe - Highlights: Roglic unantastbar, überragendes Caruso-Solo

Bei der 9. Etappe der diesjährigen Vuelta a Espana sicherte sich Damiano Caruso mit einem Vorsprung von 1:05 Minuten den Tagessieg. Caruso legte ein sensationelles Solo hin und setzte sich bereits am zweiten der vier Berge ab. Titelverteidiger Primoz Roglic wehrte am Schlussanstieg jegliche Angriffe der Ineos-Mannschaft um Egan Bernal in beeindruckender Manier ab. Die Highlights im Video.

00:04:20, vor einer Stunde