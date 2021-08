Auch über das Global Cycling Network (GCN) via GCN+ und die GCN-App wird die Vuelta werbefrei übertragen.

Am Mikrofon begleiten Kommentator Gerhard Leinauer und die Experten Jens Voigt und Robert Bengsch die Teams über die iberische Halbinsel.

Die Strecke sollte auch in diesem Jahr den Bergspezialisten in die Karten spielen. Auf sieben Bergetappen und vier Tagesabschnitten im Mittelgebirge bekommen die Kletterer ihre Chancen, die Konkurrenz in die Schranken zu weisen.

Selbst das lange Zeitfahren auf der letzten Etappe zum Zielort Santiago de Compostela weist ein eher hügeliges Profil auf.

Eurosport-Experte Jens Voigt: "Favorit ist für mich ganz klar Primoz Roglic"

Eurosport-Experte Jens Voigt sieht einen Fahrer ganz klar vor allen anderen. “Favorit ist für mich ganz klar Primoz Roglic. Er alleine bekommt bei mir fünf von fünf möglichen Sternen. Warum? Bei Paris-Nizza und der Tour de France hat er durch Stürze alle Chancen verloren. Er möchte nach der Baskenland-Rundfahrt noch ein Podium bei einer großen Rundfahrt und als Zeitfahr-Olympiasieger ist die Form da.”

Hinter dem Slowenen vergibt Voigt dreimal vier Sterne für Egan Bernal und Richard Carapaz. “Als Sieger beim Giro d’Italia und Goldmedaillengewinner bei Olympia muss man die beiden für das Klassement einplanen. Auch Mikel Landa ist ein nach seinem Sieg in Burgos bereit für das Podium - und er bringt eine starke Mannschaft mit”, sagt Voigt, der zudem noch einer Hand voll weiterer Fahrer Außenseiterchancen auf die ersten drei Plätze im Gesamtklassement einräumt, darunter Romain Bardet, Felix Großschartner und Alejandro Valverde.

“Kurz gesagt: Primoz Roglic wird gewinnen, und um die Plätze zwei und drei werden sich Mikel Landa und Egan Bernal streiten. Seit Bernals Toursieg 2019 konnte das Team Ineos Grenadiers Roglic im direkten Vergleich nicht mehr schlagen und das wird auch hier so sein”, zieht Voigt sein Fazit zu den Favoriten.

Eurosport-Experte Jens Voigt: "Mit Schachmann können wir auf einen Etappensieg setzen"

Für deutschen und deutschsprachigen Fahrer sieht Voigt eher Chancen auf Etappenerfolge. “Mit fünf Fahrern stellt Deutschland nur ein kleines Kontingent. Aber mit Max Schachmann können wir auf einen Etappensieg setzen. Alle anderen deutschen Fahrer werden sich sicher mehr in der Helferrolle wiederfinden und bekommen nur dann eine Chance, wenn sie eine glückliche Ausreißergruppe erwischen”, sagt Voigt, der neben Schachmann auch dem einzigen Schweizer im Feld einen Tagessieg zutraut. “Gino Mäder ist - wie man aufgrund des Saisonverlaufs sieht - immer für einen Etappensieg gut”, sagt Voigt. “Die beiden Luxemburger und das Trio aus Österreich werden ihre Chancen in Fluchtgruppen suchen müssen. Da sehe ich keinen, der im Hochgebirge bei den Favoriten mitfahren oder im Sprint Caleb Ewan schlagen kann. Bei elf deutschsprachigen Fahrern bin ich aber sehr optimistisch, dass mindestens einer davon einen Etappensieg einfahren wird.”

Einen schnellen Blick wirft der Eurosport-Experte auch noch auf die Sprinter. “Bei den Sprintern gibt es den großen Zweikampf zwischen den beiden Australiern Caleb Ewan und Michael Matthews. Ich sehe mehr Sprintsiege für den Lotto-Soudal-Fahrer Ewan, aber einen deutlichen Vorteil auf das Sprinttrikot für den bergfesten Matthews vom Team BikeExchange.”

Zusätzlich zu den Rennübertragungen bieten Eurosport und GCN als “Home of Cycling” den Fans digitale Highlights zu den Etappen an. Auf eurosport.de können sich die Radsport-Fans umfassend über die Vuelta informieren. Streckenpläne und -profile, Renn- und Hintergrundberichte sowie die Höhepunkte aller Etappen im Video ergänzen die TV-Berichterstattung.

Vuelta a España 2021: Sendezeiten bei Eurosport (Stand: 10. August 2021)

Donnerstag, 12. August: Teampräsentation, 19:00 Uhr

Teampräsentation, 19:00 Uhr Samstag, 14. August: 1. Etappe: Burgos – Catedral (8 km, EZF), 17:50 Uhr

1. Etappe: Burgos – Catedral (8 km, EZF), 17:50 Uhr Sonntag, 15. August: 2. Etappe: Caleruega - Burgos (169 km), 14:50 Uhr

2. Etappe: Caleruega - Burgos (169 km), 14:50 Uhr Montag, 16. August: 3. Etappe: Santo Domingo de Silos - Picón Blanco (203 km), 14:50 Uhr

3. Etappe: Santo Domingo de Silos - Picón Blanco (203 km), 14:50 Uhr Dienstag, 17. August: 4. Etappe: El Burgo de Osma - Molina de Aragón (163.6 km), 14:50 Uhr

4. Etappe: El Burgo de Osma - Molina de Aragón (163.6 km), 14:50 Uhr Mittwoch, 18. August: 5. Etappe: Tarancón - Albacete (184.4 km), 14:50 Uhr

5. Etappe: Tarancón - Albacete (184.4 km), 14:50 Uhr Donnerstag, 19. August: 6. Etappe: Requena - Alto de la Montaña de Cullera (159 km), 14:50 Uhr

6. Etappe: Requena - Alto de la Montaña de Cullera (159 km), 14:50 Uhr Freitag, 20. August : 7. Etappe: Gandía-Balcón de Alicante (152 km), 13:05 Uhr

: 7. Etappe: Gandía-Balcón de Alicante (152 km), 13:05 Uhr Samstag, 21. August: 8. Etappe: Santa Pola - La Manga del mar Menor (163.3 km), 14:50 Uhr*

8. Etappe: Santa Pola - La Manga del mar Menor (163.3 km), 14:50 Uhr* Sonntag, 22. August: 9. Etappe: Puerto Lumbreras - Alto de Velefique (187.8 km), 14:50 Uhr*

9. Etappe: Puerto Lumbreras - Alto de Velefique (187.8 km), 14:50 Uhr* Sonntag, 22. August: 9. Etappe: Puerto Lumbreras - Alto de Velefique (187.8 km), 16:30 Uhr

9. Etappe: Puerto Lumbreras - Alto de Velefique (187.8 km), 16:30 Uhr Montag, 23. August: Ruhetag

Ruhetag Dienstag, 24. August: 10. Etappe: Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria (190.2 km), 14:50 Uhr

10. Etappe: Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria (190.2 km), 14:50 Uhr Mittwoch, 25. August: 11. Etappe: Antequera – Valdepeñas de Jaén (131.6 km), 14:50 Uhr

11. Etappe: Antequera – Valdepeñas de Jaén (131.6 km), 14:50 Uhr Donnerstag, 26. August: 12. Etappe: Jaén – Córdoba (166.7 km), 14:50 Uhr

12. Etappe: Jaén – Córdoba (166.7 km), 14:50 Uhr Freitag, 27. August: 13. Etappe: Belmez – Villanueva de la Serena (197.2 km), 14:50 Uhr

13. Etappe: Belmez – Villanueva de la Serena (197.2 km), 14:50 Uhr Samstag, 28. August: 14. Etappe: Don Benito – Pico Villuercas (159.7 km), 14:50 Uhr

14. Etappe: Don Benito – Pico Villuercas (159.7 km), 14:50 Uhr Sonntag, 29. August: 15. Etappe: Navalmoral de la Mata – El Barraco (193.4 km), 13:15 Uhr

15. Etappe: Navalmoral de la Mata – El Barraco (193.4 km), 13:15 Uhr Montag, 30. August: Ruhetag

Ruhetag Dienstag, 31. August: 16. Etappe: Laredo – Santa Cruz de Bezana (170.8 km), 15:00 Uhr

16. Etappe: Laredo – Santa Cruz de Bezana (170.8 km), 15:00 Uhr Mittwoch, 1. September: 17. Etappe: Unquera – Lagos de Covadonga (181.6 km), 11:50 Uhr

17. Etappe: Unquera – Lagos de Covadonga (181.6 km), 11:50 Uhr Donnerstag, 2. September: 18. Etappe: Salas – Altu d’El Gamoniteiru (159.2 km), 12:35 Uhr

18. Etappe: Salas – Altu d’El Gamoniteiru (159.2 km), 12:35 Uhr Freitag, 3. September: 19. Etappe: Tapia – Monforte de Lemos (187.8 km), 15:00 Uhr

19. Etappe: Tapia – Monforte de Lemos (187.8 km), 15:00 Uhr Samstag, 4. September: 20. Etappe: Sanxenxo – Mos. Castor de Herville (173.6 km), 15:00 Uhr

20. Etappe: Sanxenxo – Mos. Castor de Herville (173.6 km), 15:00 Uhr Sonntag, 5. September: 21. Etappe: Padrón – Santiago de Compostela (33.7 km, EZF), 17:50 Uhr

*Übertragung bei Eurosport 2 / Alle anderen Übertragungen im Free-TV bei Eurosport 1

Eurosport ist seit Jahren für alle Radsportfans die erste Adresse, wenn es um Live-Radsport geht. Mit dem Zusammenschluss der Streamingplattform GCN hat der Sender seine Position als „Home of Cycling“ weiter gefestigt und bietet so das größte Angebot an Premium-Radsport. Im letzten Jahr hat Eurosport die TV-Rechte für die Tour de France und La Vuelta bis 2025 verlängert und zeigt zudem Radsportklassiker der Frauen. Zusätzlich hat Discovery im Februar 2021 sich die weltweiten Exklusivrechte für die Übertragung des Giro d'Italia bis mindestens 2025 gesichert. Die Rechtevereinbarung mit RCS Sport beinhaltet u.a. eine Reihe weiterer italienischer Eintages-Klassiker und UCI World Tour-Events, darunter die Strade Bianche der Männer und Frauen, Tirreno-Adriatico, Mailand-Turin, Gran Piemonte, der Giro di Sicilia, Mailand-Sanremo und die Lombardei-Rundfahrt.

