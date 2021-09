Cort Nielsen fuhr seinen dritten Etappensieg bei dieser 76. Spanien-Rundfahrt ein. Er setzte sich nach 191,2 Kilometern im Sprint einer siebenköpfigen Spitzengruppe vor Rui Oliveira (UAE Team Emirates) und Quinn Simmons (Trek – Segafredo) durch. Die Gruppe hatte sich 34 Kilometer vor dem Ziel durch einen Angriff von Simmons aus der 18-köpfigen Ausreißergruppe des Tages gelöst.

Das Septett rettete am Ende 18 Sekunden auf das sprintende Hauptfeld ins Ziel, in dem vor allem DSM und BikeExchange die Verfolgung der Ausreißer übernommen hatten und dafür viel investierten, am Ende aber nicht erfolgreich waren.

Deren Motivation in der Ausreißerjagd kam daher, dass der bei Sprintankünften bislang überlegene Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick-Step) früh den Anschluss ans Feld verloren hatte und Alberto Dainese (DSM) sowie Michael Matthews (BikeExchange) sich in einem möglichen Sprint deshalb große Chancen ausrechneten.

Jakobsen erreichte das Ziel mit seiner abgehängten Gruppe im Zeitlimit und verteidigte so erneut die Führung in der Punktewertung, genau wie Primoz Roglic (Jumbo – Visma) im Hauptfeld das Rote Trikot des Gesamtführenden, Michael Storer (DSM) sein Bergtrikot und Egan Bernal (Ineos Grenadiers) das des besten Jungprofis behielten.

