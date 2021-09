Rang drei ging an den Kolumbianer Miguel Angel Lopez (Movistar), der wie Adam Yates, Egan Bernal (beide Ineos Grenadiers), Jack Haig, Gino Mäder (beide Bahrain Victorious) und Teamkollege Enric Mas zeitgleich mit Kuss den Zielstrich überquerten.

Der Österreicher Felix Großschartner (Bora - hansgrohe), der im Finale der Etappe gestürzt war, erreichte das Ziel nach 186 Kilometern 2:47 Minuten hinter Roglic auf Position zwölf, verbesserte sich aber in der Gesamtwertung auf den neunten Platz

Roglic als Spitzenreiter weist vor der nächsten Bergprüfung am Donnerstag 2:22 Minuten Vorsprung auf Mas und 3:11 auf dessen Teamkollegen Lopez an. Bernal, der die Etappe mit einer Attacke 60 Kilometer vor dem Ziel eröffnet hatte und der nur Roglic folgen konnte, ist hinter Haig und Guillaume Martin (Cofidis) nun Sechster. Bernal hatte Roglic am Schlussanstieg seinen Anstrengungen Tribut zollen müssen und konnte das Hinterrad von Roglic nicht mehr halten.

Vuelta a España Vuelta-Strecke, 18. Etappe: Vorletzte Bergankunft mit Monster-Finale VOR EINER STUNDE

Während Roglic das Rote Trikot des früh abgehängten Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert) übernahm, gab es in den weiteren Sonderwertungen keine Veränderungen, Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) bleibt in der Punktewertung genau so vorne wie Romain Bardet (DSM) in der Bergwertung. Bernal ist weiterhin Führender in der Nachwuchswertung.

Das könnte Dich auch interessieren: Roglic trotz Rückstand: "Bis jetzt läuft es perfekt für mich"

Vuelta-Strecke, 17. Etappe: Bergetappe mit Überraschung

Vuelta a España "Übler Sturz" schockt bei Regenschlacht - auch Rotes Trikot am Boden VOR EINER STUNDE