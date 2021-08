Zweiter hinter Primoz Roglic wurde der Spanier Alex Aranburu (Astana-Premier Tech/+0:06), der lange Zeit auf dem Führungsstuhl sitzen durfte und erst von Roglic, der als letzter Fahrer auf die Strecke ging, verdrängt wurde.

Das Podium komplettierte Roglics Landsmann Jan Tratnik von Bahrain Victorious (+0:08).

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) verlor in Burgos gleich 27 Sekunden auf Roglic und wurde nur 46. Bernal peilt bei der Vuelta das Double aus Giro und Spanien-Rundfahrt an. Sein Teamkollege Richard Carapaz, der vor drei Wochen in Tokio Olympiasieger im Straßenrennen wurde, war zwei Sekunden schneller und beendete den Prolog auf Rang 35.

Polen-Rundfahrt Erster Sieg seit 2019: Arndt triumphiert in Bielsko-Biala GESTERN AM 18:20

Bernal, Tour-Sieger 2019 und Giro-Sieger 2021, kann der achte Fahrer werden, der alle drei Grand Tours gewonnen hat.

Roglic könnte die Vuelta zum dritten Mal in Folge gewinnen

Mit seinem 25. Platz wurde Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) zugleich bester Deutscher.

Der 31 Jahre alte Roglic könnte die Vuelta als erst dritter Profi nach dem Schweizer Tony Rominger (1992 bis 1994) und dem Spanier Roberto Heras (2003 bis 2005) zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Heras ist mit vier Siegen Rekordgewinner der jüngsten der drei großen Landesrundfahrten. Bei der Tour im Juni war Roglic als Folge eines schweren Sturzes frühzeitig ausgestiegen.

Für Schachmann, der im Frühjahr zum zweiten Mal in Folge Paris-Nizza gewonnen hatte, ist es die erste große Rundfahrt 2021. Giro und Tour hatte der Allrounder ausgelassen, um sich auf Olympia vorzubereiten. Im Straßenrennen von Tokio war er Zehnter geworden.

Vuelta-Finale am 5. September in Santiago de Compostela

Die Vuelta endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela und damit zum dritten Mal in der vergangenen drei Jahrzehnten außerhalb des traditionellen Zielortes Madrid. Zuvor war 1993 und 2014 ebenfalls die Pilgerstadt Santiago Schauplatz der letzten großen Landesrundfahrt des Jahres.

Deutsche Sieger der Vuelta waren Rudi Altig (1962), Rolf Wolfshohl (1965) und Jan Ullrich (1999).

Das könnte Dich auch interessieren: Vuelta-Check mit Voigt: Nur ein Fahrer bekommt fünf von fünf Sternen

(mit SID)

Schachmann: Das sind meine Ziele für die Vuelta

Dänemark-Rundfahrt US-Profi gelingt Ausreißer-Coup - Evenepoel verteidigt Gesamtführung GESTERN AM 18:05