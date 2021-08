Radsport

Vuelta 2021 - 15. Etappe: Der Puerto de Mijares wartet vor dem Ruhetag - das Streckenprofil

Die 15. Etappe der Vuelta a España 2021 am Sonntag, 29. August, mit dem Start in Navalmoral de la Mata führt die Fahrer über 193,4 Kilometer von der Extremadura nach Kastilien-Léon in die Provinz Ávila. Es handelt sich um eine Bergetappe mit Talankunft in El Barraco. Highlight ist der 40 km vor dem Ziel zu überquerende Kategorie-1-Berg Puerto de Mijares. Das Profil der 15. Vuelta-Etappe im Video.

00:00:30, vor 3 Stunden