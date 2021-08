Radsport

Vuelta 2021 - 6. Etappe: Magnus Cort Nielsen hält Attacke von Primoz Roglic Stand - das Finale

Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo) hat in einem spannenden Etappenfinale am Alto de la Montaña de Cullera das sechste Teilstück der Vuelta a España 2021 gewonnen. Der Däne war auf den letzten Metern der Etappe als letzter Fahrer der Ausreißergruppe übrig geblieben und rettete seinen Vorsprung ganz knapp vor dem heranstürmenden Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in Ziel. Das Finale der 6. Etappe.

00:04:04, vor einer Stunde