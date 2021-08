Dahinter belegten Michael Matthews (Bike Exchange) und Alberto Dainese (DSM) die Plätze vier und fünf.

Während Jakobsen seine Führung in der Punktewertung weiter ausbauen konnte, gab es an der Spitze der Gesamtwertung keine Veränderungen. Dort führt vor der morgigen Bergankunft an den Lagos de Covadonga weiterhin der Norweger Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert) mit 54 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Guillaume Martin (Cofdis) und 1:36 Minuten auf Topfavorit Primoz Roglic (Jumbo - Visma).

Die Bergwertung führt weiterhin Romain Bardet (DSM) an, in der Nachwuchswertung liegt immer noch Egan Bernal in Führung, dessen Team Ineos Grenadiers nimmt wie an der Etappe zuvor die Spitzenposition in der Mannschaftswertung ein.

(Radsport-News)

