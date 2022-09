Evenepoel rollte dann locker, begleitet von seinen Teamkollegen, in Richtung Ziel. Er profitierte dabei davon, dass trotz des hügeligen Finales die Drei-Kilometer-Regelung Anwendung fand und er somit zeitgleich mit der Gruppe gewertet wurde, in der er sich zum Zeitpunkt seines Defektes befand. Dadurch verlor Evenepoel nur acht Sekunden auf Roglic. Wäre ihm das Malheur einige Meter früher passiert, die Situation wäre eine andere gewesen.

Da Evenepoel an den letzten Tagen schon einiges an Zeit auf seinen schärfsten Widersacher Roglic verlor, wurde schnell spekuliert, dass es ein Kniff von Evenepoel gewesen sein könnte, um nicht noch mehr Zeit auf Roglic einzubüßen. Doch der junge Belgier wehrte sich direkt gegen den Vorwurf, dass er den Defekt nur vorgetäuscht hätte.

"Was passiert ist? Ich hatte einen platten Reifen. Das passiert. Ich fuhr an Position 20 oder 30, als ich merkte, dass mein Hinterrad wegrutschte. Da wusste ich, dass ich einen Platten hatte", sagte Evenepoel gegenüber "Sporza" und fügte an:

"Ich bin nicht der Typ, der etwas vortäuscht oder betrügt. Ich hatte gute Beine und wollte sogar um den Etappensieg mitfahren."

