Vuelta a España 2022: 12. Etappe von Salobreña nach Peñas Blancas Estepona - Kletterer bei Bergankunft gefordert

Am Donnerstag, 01. September, steht die 12. Etappe der diesjährigen Vuelta a España an. Die Strecke über 192.7 km führt zunächst flach an der Küste vorbei, bevor am Ende der Etappe Kletterkünste gefragt sind. Die Strecke der 12. Etappe mit Profil, Kurs und Karte hier im Video.

