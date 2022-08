Nachdem erneut fünf Fahrer wegen eines positiven Corona-Test nichts starten konnten, gingen in ElPozo Alimentacion noch 151 Athleten ins Rennen. Mit Vojtech Repa (Kern – Pharma), Joan Bou (Euskaltel – Euskadi) und Jetse Bol (Burgos – BH) setzte sich gleich nach dem offiziellen Start ein Trio vom Feld ab. Obwohl die Drei jeweils weit mehr als eine Stunde Rückstand im Klassement hatten, wurden sie vom Peloton nicht weiter als drei Minuten weggelassen.

63 Kilometer vor dem Ziel stürzte Repa an einem Kreisel. 1:43 Minuten später stürzte im Feld Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) an der augenscheinlich gleichen Stelle. Während der Weltmeister im Krankenwagen abtransportiert wurde, rappelte der Tscheche sich auf und schaffte den erneuten Anschluss an die Spitzengruppe.

Die Situation änderte sich allerdings erneut, als es Bol 52 Kilometer vor dem Ziel zu langsam ging. Der Niederländer attackierte seine Begleiter und hängte diese ab. Als Solist baute er seinen Vorsprung wieder auf rund zwei Minuten aus. Mit noch 26 zu fahrenden Kilometer wurde aber auch sein Abenteuer vom Feld beendet.

Gemeinsam nahmen die 150 Fahrer das Finale in Angriff, ohne sich dabei besonders ins Zeug zu legen. Noch 9,8 Kilometer vor dem Ziel holte sich Pedersen mit einem kurzen Antritt die 20 Punkte beim Zwischensprint. Danach ging das Tempo endlich in die Höhe, mehrere Sprintzüge formierten sich, wobei sich auf dem letzten Kilometer keiner behaupten konnte. John Degenkolb (DSM) zog viel zu früh an, auch der hinter ihm platzierte Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) kam zu früh in den Wind. Letztendlich zog Groves an allen vorbei und konnte die aufkommenden van Poppel und Merlier hinter sich halten.

