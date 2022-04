Radsport

Härtetest in den Ardennen: So lief der Flèche Wallonne - die Highlights des belgischen Klassikers

Härtetest in den Ardennen: So lief der Flèche Wallonne - die Highlights des belgischen Klassikers mit dem Schlussanstieg zur Mauer von Huy. Dylan Teuns setzt sich in einem beinharten Schlagabtausch gegen den Spanier Alejandro Valverde durch und Aleksander Vlasov aus Russalnd durch. Tour-Sieger Tadej Pogacar hat keine Chance.

00:04:11, vor 8 Minuten