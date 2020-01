"Es war ein wirklich guter Tag und ich bin stolz darauf, ein weiteres Jahr in den australischen Farben nach Europa zu reisen“, so Durbridge in der Pressemitteilung seiner Mannschaft. Für den 28-Jährigen war es sein vierter Titel in seiner Spezialdisziplin. Nach 2012, 2013 sowie 2019 ging die Goldmedaille auch 2020 an den Profi aus dem Team Mitchelton-Scott.

"Es ist immer ein großer Maßstab, wenn sich der Weltmeister um den nationalen Titel bemüht und es motiviert mich immer wieder dazu, mein Level zu steigern“, berichtete Durbridge über sein Duell mit Dennis, dass er wie bereits vor einem Jahr wieder für sich entschied und damit nun schon einen Titel mehr am Konto hat als sein Landsmann im Regenbogentrikot.

"Ich habe es wieder geschafft und bin darüber sehr, sehr glücklich. Im Dezember habe ich dafür viel gearbeitet. Es ist was Besonderes für mich, diesen Titel zu gewinnen“, fügte der 28-Jährige an und erklärte auch seine Ambitionen auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer: "Es sind zwei Plätze frei und vielleicht könnten Rohan und ich diese einnehmen. Ich denke das wäre fantastisch."

Mit den zwei starken Spezialisten hätten die Australier in Tokio gleich zwei starke Medaillenkandidaten.

Straßenmeisterin Sarah Gigante (Team TIBCO - SVB) entthronte die letztjährige Zeitfahrmeisterin Grace Brown (Mitchelton - Scott) im Kampf gegen die Uhr bei den Frauen. In einem Krimi setzte sie sich mit einem Vorsprung von 9 Hundertstel durch. Die drittplatzierte Emily Herfoss (Roxsolt Attaquer) war mit einem Rückstand von 11 Hundertstel ebenfalls nur knapp vom Sieg entfernt. In der Kategorie U23 gewann Luke Plapp die Nationalen Titelkämpfe, bei den Junioren gingen die Goldmedaillen an Patrick Eddy und Alyssa Polites.

Ergebnis Männer:

1. Luke Durbridge (Mitchelton - Scott) 46:18

2. Rohan Dennis (INEOS) + 0:18

3. Chris Harper (Jumbo - Visma) + 1:53

4. Michael Hepburn (Mitchelton - Scott) + 2:04

5. Nathan Haas (Cofidis) + 2:11

Ergebnis Frauen:

1. Sarah Gigante (Team TIBCO - SVB) 42:41 Minuten

2. Grace Brown (Mitchelton - Scott) + 0:09

3. Emily Herfoss (Roxsolt Attaquer) + 0:11

4. Amanda Spratt (Mitchelton - Scott) + 0:42

5. Shara Gillow (FDJ Nouvelle Aquitaine) + 0:53

Direkt zu radsport-news.com

Das könnte Dich auch interessieren: Riis ist zurück: Einstieg bei Top-Team NTT