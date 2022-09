"Auf dem Weg ins Krankenhaus zum Röntgen meiner rechten Seite. Alles ist geprellt und ich bin besonders besorgt über meinen rechten Ellbogen/Arm", schrieb van Vleuten.

Wenig später ergänzte sie: "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es sieht so aus, als wäre der Reifen geplatzt, nachdem ich den Randstein getroffen habe. Das war also nicht das Problem. Irgendetwas hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht, aber was auch immer die Ursache war: Es wird mir nicht helfen oder meine Situation ändern."

Ad

Auch bei den niederländischen Herren gab es einige Probleme. Bauke Mollema musste während des Rennens das Rad wechseln, wodurch Mathieu van der Poel und Daan Hoole lange Zeit nur zu zweit fuhren.

WM Schweiz holt Gold - Deutschland schrammt an Mixed-Medaille vorbei VOR 2 STUNDEN

Für die Niederlande reichte es am Ende trotz aller Schwierigkeiten im Mixed-Team-Zeitfahren zum fünften Platz.

Ohne van Vleuten kamen ihre Teamkollegen und - kolleginnen rund 52 Sekunden hinter den siegreichen Schweizern ins Ziel. Titelverteidiger Deutschland mit Nikias Arndt und Liane Lippert musste sich in Wollongong mit dem vierten Rang begnügen.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach nur zwölf Renntagen: Bernal muss Saison wohl beenden

Zeitfahr-Bronze für Herzog: Die Highlights vom Juniorenrennen

Lombardei-Rundfahrt Giro-Veranstalter fordert Verschiebung von Gannas Rekordversuch VOR 19 STUNDEN