Radsport

Women's Tour: Elisa Longo Borghini fängt Grace Brown noch ab - Die Highlights der 6. Etappe

Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) erobert am Schlusstag der Women's Tour den Sieg in der Gesamtwertung und fängt die Australierin Grace Brown (FDJ Nouvelle Aquitaine) in einem spektakulären Finish ab.

00:05:29, vor 17 Minuten