Der 21 Jahre alte Finne strebt bei der einst als "1000-Seen-Rallye" bekannten Veranstaltung seinen sechsten Saisonsieg an. In der Gesamtwertung liegt er 83 Punkte vor Thierry Neuville aus Belgien, der sich in Finnland auf Rang fünf vorarbeitete.

Am Sonntag stehen die letzten vier Wertungsprüfungen auf dem Programm.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren:Boutron nach Explosion bei der Dakar: "Meine Beine sind gerettet"

Rallye Italien Tänak dominiert auf Sardinien: Kovanperä lässt nicht locker 05/06/2022 UM 14:05

(SID)

Wilder Abflug: Japaner schlägt Salti auf Sardinien

Mexiko Ogier dominiert und übernimmt Führung in Mexiko 14/03/2020 UM 11:19