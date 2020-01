Rallye Monte Carlo: Neuville stößt Ogier vom Thron

Nach der letzten Prüfung am Sonntagmittag hatte Ogier 12,6 Sekunden Rückstand auf Neuville, Dritter wurde sein Toyota-Markenkollege Elfyn Evans aus Wales. Damit blieben die Favoriten an der Spitze unter sich - mit Ausnahme von Weltmeister Ott Tänak. Der Este im Hyundai hatte seinen Auftritt beim Saisonauftakt schon nach einem heftigen Crash am Freitag beenden müssen.

Der sechsmalige Weltmeister Ogier stammt aus dem Ort Gap in den französischen Seealpen, der auch in diesem Jahr das Basislager der Rallye Monte Carlo beherbergte. In den vergangenen sechs Jahren gewann er die Veranstaltung dreimal im VW, zweimal im Ford und zuletzt einmal im Citroen.

Die Rallye Monte Carlo war auch in diesem Jahr der Auftakt zur WM-Saison, insgesamt stehen bis November 13 Läufe auf dem Programm. Im Zuge einer Umgestaltung des Kalenders rückt die ADAC Rallye Deutschland vom August in den Oktober, zudem kehren Japan, Kenia und Neuseeland als Standorte zurück.

(SID)

