Eduard Popp unterlag in seinem Viertelfinale in der griechisch-römischen Klasse bis 130 kg dagegen dem Topgesetzen Türken Riza Kayaalp. Sollte Kayaalp am Mittag gegen den Kubaner und dreimaligen Olympiasieger Mijain Lopez Nunez das Finale erreichen, würde Popp am Montag eine zweite Chance auf Bronze über die Hoffnungsrunde bekommen.

Etienne Kinsiger ist in der griechisch-römischen Klasse bis 60 kg dagegen bereits ausgeschieden. Der 24-Jährige unterlag in seinem Auftaktkampf dem Chinesen Walihan Sailike.

Das könnte Dich auch interessieren: Keine weiteren Tokio-Tickets für deutsche Freistil-Ringer

Olympia - Ringen Keine weiteren Tokio-Tickets für deutsche Freistil-Ringer 06/05/2021 AM 22:45

(SID)

Aus dem Kuhstall auf den Olympia-Thron? Stäbler gibt alles für Gold

Olympia - Ringen Stäblers Gold-Traum lebt trotz schwieriger Vorbereitung 20/07/2021 AM 15:51