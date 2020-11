Rodeln

Felix Loch siegt erneut in Innsbruck - perfekter Weltcup-Auftakt

Felix Loch hat einen perfekten Start in die Rodelsaison hingelegt. Nach seinem Erfolg am Vortag gewann der 31-Jährige auch den Sprint am Sonntag in Innsbruck vor den beiden Österreichern David Gleirscher und Jonas Müller.

