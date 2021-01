Publiziert 23/01/2021 Am 15:34 | Update 23/01/2021 Am 15:35

Am Samstag in Igls verwies Loch den Ex-Weltmeister Semen Pavlitschenko um sechs Tausendstelsekunden auf Rang zwei. Nach dem ersten Lauf hatte der Russe noch mit 61 Tausendsteln vorne gelegen, dann ließ Loch einen Bahnrekord folgen. Dritter wurde Johannes Ludwig (Oberhof), der zuvor als einziger noch theoretische Chancen hatte, Loch in der Gesamtwertung abzufangen.

Zum insgesamt siebten Mal ist Loch nun bester Rodler des Weltcup-Winters, die Serienerfolge liegen aber eine Weile zurück: In den vergangenen vier Jahren holte er die Kristallkugel lediglich einmal.

Seit Ende November präsentiert er sich allerdings wieder in bestechender Form: Acht Siege in acht Weltcups sind ein bei den Männern nie auch nur annähernd erreichter Rekord, die einzige Niederlage des Winters erlitt Loch kurz vor Weihnachten im Sprint von Winterberg. Der Wettbewerb wird in nur einem Lauf auf verkürzter Strecke ausgetragen.

Innsbruck: Deutsche Doppelsitzer enttäuschen

Die erfolgsverwöhnten deutschen Doppelsitzer kassierten bei der WM-Generalprobe indes eine heftige Niederlage. Die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) kamen nicht über Rang fünf hinaus, gut eine Zehntelsekunde trennte sie von den Siegern Ludwig Rieder/Patrick Rastner aus Italien.

Die lettischen Brüder Juri und Andris Sics belegten Rang zwei vor Thomas Steu/Lorenz Koller. Die Österreicher stehen kurz vor dem Gewinn des Gesamtweltcups. Völlig enttäuschend lief das Rennen für die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee), die nur Neunte wurden.

Eine Woche vor der WM ist die Bilanz für die in den vergangenen Jahren so dominanten Doppel damit durchwachsen: Nur vier der bislang zehn Rennen gingen an eines der deutschen Duos, das Abschneiden in Igls war nun das schwächste des bisherigen Winters.

