Rodeln

Innsbruck: Loch fährt mit Bahnrekord zum achten Saisonsieg und sichert sich den Gesamtweltcup

Felix Loch fährt weiterhin in einer eigenen Liga. Der 31-Jährige gewann eine Woche vor der Rodel-WM am Königssee auch das achte Saisonrennen in Innsbruck. Loch sicherte sich mit Bahnrekord im zweiten Lauf nicht nur seinen achten Saisonsieg, sondern auch vorzeitig den Gesamtweltcup.

00:01:42, 8 angesehen, vor 2 Stunden