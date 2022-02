Der Weg scheint klar, die Erfolgsformel bereits ausgerechnet - mit gleich vier frisch gebackenen Olympiasiegern geht die deutsche Staffel morgen in den Eiskanal.

Nach den Erfolgen von Natalie Geisenberger und Johannes Ludwig in den jeweiligen Einzelrennen, legten Tobias Wendl und Tobias Arlt am Mittwoch bei den Doppelsitzern nach.

Das Duo setzte sich 0,099 Sekunden vor Toni Eggert und Sascha Benecken durch und sicherte sich neben dem fünften Olympiasieg auch die Teilnahme an der Teamstaffel ( live bei Eurosport auf Joyn ab 14:30 Uhr ).

Sollte die deutsche Staffel erneut zuschlagen und den vierten Erfolg im vierten Rennen einfahren, würden sowohl Geisenberger als auch Wendl und Arlt den Titel der erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken zum Rodler-Eigentum erklären.

Zurzeit teilen sie sich diesen Rekord mit der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein.

Triumphfahrt: Geisenberger fährt zum insgesamt fünften Olympia-Gold

Übrigens: Bereits bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi im Jahr 2014 traten nur Olympiasieger für Deutschland an. Damals sicherten sich Felix Loch, Geisenberger, Wendl und Arlt den Titel. Wiederholt sich der Vierfachtriumph nun in China?

