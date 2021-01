23/01/2021 AM 09:21

Felix Loch geht ungeschlagen in die Heim-WM, der 31-Jährige hatte am Wochenende in Innsbruck-Igls das achte Saisonrennen gewonnen, der Gesamtsieg im Weltcup ist ihm damit bereits zwei Läufe vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Auch Geisenberger hatte bei der WM-Generalprobe einen Sieg eingefahren.