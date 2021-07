Rudern

Olympia 2021: Deutschland Ruder-Achter der Herren gewinnt Silber in Tokio in packendem Finale

Der deutsche Achter der Herren hat bei Olympia in Tokio die Silbermedaille eingefahren. In einem packenden Finale hatte das Flaggschiff der deutschen Ruderer am Ende nur die Möglichkeit, um Silber zu kämpfen. Neuseeland gewann nach einem starken Rennen souverän. Der Deutschland-Achter konnte sich aber bis zum Schluss gegen die Boote aus Großbritannien und den USA knapp behaupten.

