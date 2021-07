Rudern

Olympia 2021: Malte Jakschik und Olaf Roggensack geben Einblick in die Ruderfamilie

Der deutsche Ruder-Achter hat bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Silbermedaille gewonnen. Markus Paszehr spricht mit Malte Jakschik und Olaf Roggensack und findet heraus, was diese Ruderfamilie so besonders macht. Egal, ob jemand gewinnt, oder verliert, es halten alle zusammen und jeder leidet mit den anderen Athleten mit.

00:04:24, vor 6 Minuten