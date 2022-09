Für Zeidler ist es der zweite WM-Titel seiner Karriere. Vor drei Jahren hatte sich der ehemalige Schwimmer bei den Titelkämpfen in Linz als erster Deutscher seit 2002 die Goldmedaille im Einer gesichert.

Bei der EM im August in München waren Zeidler im Finale kurz vor dem Ziel die Kräfte ausgegangen, als Vierter verpasste er die Medaillen.

Ad

Seit Einführung der Titelkämpfe 1962 blieb der DRV noch nie ohne Medaille in den olympischen Klassen. Nach dem Aus des Deutschland-Achters im Hoffnungslauf war der DRV nur mit Zeidler und dem Frauen-Doppelzweier in den 14 olympischen Klassen in den Finals vertreten. Das Duo mit Pia Greiten/Frauke landete im Endlauf auf Rang sechs.

Rudern Erstmals seit 23 Jahren: Deutschland-Achter verpasst WM-Finale UPDATE 23/09/2022 UM 11:15 UHR

In den nicht olympischen Klassen hatte der DRV am Freitag dreimal Bronze geholt, dazu gewann der Para-Mixed-Vierer mit Steuerfrau am Samstag die Silbermedaille.

Das könnte Dich auch interessieren:Zeidler verteidigt Kritik: "Blöd, dass es so extrem knallen muss"

(SID)

Konkurrenten als Freunde: Brite nimmt ukrainischen Ruderer auf

Rudern Zeidler verteidigt Kritik: "Blöd, dass es so extrem knallen muss" UPDATE 16/09/2022 UM 07:22 UHR