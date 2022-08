"Mental wäre Florian durchaus bereit, aber er ist leicht erkältet und sein Körper benötigt daher diese Pause", erklärte Berkhahn.

Wellbrock ließ im Foro Italico zunächst die 800 m Freistil aus, um noch weiter trainieren zu können.

Doch im Finale auf seiner Bronze-Strecke der Olympischen Spiele merkte er schon nach wenigen Bahnen, dass er nicht mit seinen Konkurrenten mithalten konnte

Im Meer am Lido di Ostia war Wellbrock eigentlich für die 5 und 10 km sowie für die gemischte Staffel vorgesehen. In Tokio hatte er Olympia-Gold über 10 km gewonnen, bei der WM in Budapest die Titel über 5 km und mit der Staffel.

