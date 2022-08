"Da ist definitiv Zeit verloren gegangen. Inklusive WM und der Vorbereitung habe ich sechs bis sieben Wochen nicht richtig trainiert", sagte Wellbrock vor dem EM-Auftakt am Donnerstag im Interview mit dem "Sport-Informations-Dienst": "Das merke ich aktuell im Training sehr deutlich."

Dennoch lässt sich der deutsche Schwimmstar die EM im Weltrekordbecken des Foro Italico, wo Paul Biedermann vor 13 Jahren mit Fabelzeiten die Schwimmwelt auf den Kopf stellte, und im Meer vor Ostia nicht nehmen. Zunächst war Wellbrock über alle seine Strecken gemeldet, am Mittwoch verzichtete er wie erwartet auf den Start über 800 m Freistil ab Freitag: "Wir entscheiden von Tag zu Tag und von Rennen zu Rennen, was wir machen und wie wir vorgehen."

Ad

Sein Trainer Bernd Berkhahn hatte den Rückzug bereits angedeutet, um "mehr Zeit für die Vorbereitung" auf die 1500 m am kommenden Montag und Dienstag zu haben. Denn sein Schützling sei zwar wieder "voll belastbar", aber nicht bei "vollen Kräften".

Schwimmen DSV gibt EM-Kader bekannt: Wellbrock lässt Start offen 22/07/2022 UM 16:23

Dass Corona die Planungen über den Haufen geworfen hat, findet Wellbrock "schon sehr ärgerlich". Denn eigentlich wollte er das Duell mit seinem Rivalen Gregorio Paltrinieri in dessen Heimat spektakulär fortsetzen. Bei Olympia vor einem Jahr in Tokio hatte der Magdeburger den Italiener zweimal hinter sich gelassen - bei Bronze über 1500 m und Gold über 10 km. Bei der WM vor sechs Wochen konterte Paltrinieri und nahm Wellbrock die Titel über beide Strecken ab. "Auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, sind es Momentaufnahmen", meinte Wellbrock: "An einem Tag hat er die Nase vorn, am anderen ich."

Wellbrock: "Meine Helden sind Biedermann, Steffen und Van Almsick"

Der 1500-m-Weltrekord des Chinesen Sun Yang von 2012, den Paltrinieri in Budapest knapp verpasste, könnte in Rom geknackt werden, mutmaßte Berkhahn. Nur leider nicht von Wellbrock. "Die Vorbereitung reicht sicher nicht für den Weltrekord", meinte der Trainer, "ich hoffe aber, dass er mitspielen kann."

Gleiches gilt für eine Medaillenausbeute wie bei der WM, bei der Wellbrock zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze gewann. Fünfmal Edelmetall als erster deutscher Schwimmer seit Michael Groß vor 40 Jahren. In Rom wäre er damit erneut auf den Spuren des Albatrosses, der 1985 in Sofia sogar sechs EM-Titel holte.

Doch der Vergleich mit Groß ist für Wellbrock "zu weit weg. Für mich sind die Schwimmhelden vor meiner Zeit Britta Steffen und Paul Biedermann, auch noch Franziska van Almsick". Als Groß die deutschen Sportfans verzückte, war er "noch nicht mal in Planung". Ihm sei wichtiger, dass er das Mammutprogramm mit fünf WM-Starts so erfolgreich absolvierte habe, "nicht dass ich einen Rekord eingestellt habe, der schon wahnsinnig alt ist".

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Neuer Weltrekord! Staffel-Gold für Australien bei Commonwealth Games

(SID)

Fünf Mal Gold! Die Highlights von Schwimm-Dominator Dressel

Schwimmen Emotionaler Post: Harvey bei Schwimm-WM offenbar unter Drogen gesetzt 08/07/2022 UM 09:10