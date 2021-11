Nach ihrem Bronzerennen wollte sich Isabel Gose "vielleicht ein Stück Kuchen" gönnen. Die 19-Jährige bescherte den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan die erste Medaille - und ärgerte sich dennoch ein bisschen. Denn zu Silber fehlten im Finale über 800 m Freistil nur sechs Hundertstelsekunden.

"Meine letzten Wenden waren wieder eine Katastrophe, da habe ich ganz schön viel verschenkt", meinte die Olympiasechste über 400 m: "Sonst hätte ich sie locker bekommen." Doch die italienische Titelverteidigerin Simona Quadarella zog auf den letzten 100 m noch vorbei und sicherte sich Platz zwei hinter der Russin Anastassia Kirpitschnikowa.

Mit ihrer Zeit von 8:10,60 Minuten war Gose aber hochzufrieden: "Das war noch mal sechs Sekunden unter meiner Bestzeit von gestern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell schwimmen kann." Für die Magdeburgerin war es die zweite internationale Medaille im 25-m-Becken: Vor zwei Jahren hatte die Schülerin über 400 m Silber gewonnen. In Kasan startet sie noch über 200 und 400 m Freistil.

Als Siebter schlug Ole Braunschweig in persönlicher Bestzeit von 23,28 Sekunden im Finale über 50 m Rücken an. "Das war mega gut", sagte der Berliner, "die beste Platzierung jemals".

Holt Wellbrock das nächste Edelmetall?

Nach dem nächsten Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) greift am Donnerstag (17:40 Uhr MEZ) Olympiasieger Florian Wellbrock. Der 24-Jährige war am Mittwochmorgen als Zweitschnellster der Vorläufe hinter dem italienischen Titelverteidiger und Weltrekordler Gregorio Paltrinieri in den Endlauf über 1500 m Freistil eingezogen.

"Ich bin mit dem Vorlauf zufrieden, ich habe mir für das Finale damit eine gute Bahn gesichert. Das wird morgen dann sicher ein schönes Rennen mit den Italienern", sagte Wellbrock, der in 14:29,59 Minuten Saisonbestzeit schwamm: "Außerdem freut es mich, dass wieder einmal zwei Deutsche in einem 1500-m-Finale starten."

Denn auch Sven Schwarz (Hannover/14:41,74) qualifizierte sich als Sechster für den Endlauf am Donnerstagabend. Wellbrocks Klubkollege Lukas Märtens schied dagegen als Neunter ebenso aus wie Oliver Klemet (Frankfurt/Main/10.).

Im Halbfinale Schluss war für Angelina Köhler (Hannover) als Zehnte und Leonie Kullmann (Berlin) als 14. über 200 m Schmetterling ebenso wie für Ex-Weltmeister Marco Koch (Frankfurt/Main) als 15. über 100 m Brust und Ex-Europameisterin Jenny Mensing (Wiesbaden) als 13. über 200 m Rücken.

