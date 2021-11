"Ich dachte, wir sind ein Tickchen schneller, aber ich habe den Lauf relativ kontrolliert gewonnen, deshalb bin ich erstmal zufrieden", sagte Wellbrock und ergänzte mit Blick auf das Finale: "Gregorio wird mit Sicherheit ein bisschen Wut im Bauch haben. Er wird alles versuchen, den Titel mitzunehmen. Ich werde natürlich alles reinschmeißen, um zu kontern."

Ebenfalls schneller als Langbahn-Weltmeister Paltrinieri war im Vorlauf der 19-jährige Sven Schwarz (7:39,07). Der Bronzemedaillengewinner über 1500 m aus Hannover hält den Junioren-Weltrekord über 800 m - und hat Wellbrock mit seinen Leistungen in Kasan nicht überrascht.

"Er ist einer von den jungen Wilden", sagte der Freiwasser-Olympiasieger: "Er kommt jetzt gerade aus dem Höhentrainingslager. Dass er ein junges Langstreckentalent ist, ist auch kein Geheimnis. Deswegen kamen die Zeiten für mich nicht unerwartet." Oliver Klemet (Frankfurt/Main) und Lukas Märtens (Magdeburg) schieden als Achter und Neunter aus.

In starker Form präsentierte sich auch Wellbrocks Klubkollegin Isabel Gose als Halbfinaldritte über 200 m Freistil. Die EM-Dritte über 800 m, die am Mittwoch die erste Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) gewonnen hatte, blieb in 1:54,91 Minuten nur 27 Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Bestzeit.

Gose verzichtet auf Endlauf

Auf den Start im Endlauf am Sonntag verzichtet die 19-Jährige allerdings, weil nur eine knappe halbe Stunde später das Finale über 400 m ansteht. "Wir haben gesagt: Das Semifinale ist mein Finale über 200 Kraul. Ich werde morgen die 400 voll in Angriff nehmen", kündigte Gose an und begründete ihre Entscheidung: "Die 200 sind immer unberechenbar, über 400 kann ich taktisch ein bisschen besser vorgehen."

Nicht über Platz sechs kam Ex-Weltmeister Marco Koch (Frankfurt/Main) über seine Paradestrecke 200 m Brust in enttäuschenden 2:05,13 Minuten hinaus. Der Doppel-Weltmeister von 2016 auf der Kurzbahn wollte sich nach dem Finale nicht äußern.

Die 18-jährige Zoe Vogelmann (Heidelberg) belegte im Endlauf über 200 m Lagen als Nachrückerin Rang acht (2:11,34). Das Finale über 200 m Rücken verpasste Vielstarter Ole Braunschweig (Berlin) als Zehnter.

Bereits nach dem Vorlauf Schluss war am Morgen für Leonie Kullmann (Berlin/24.) über 200 m Freistil, Nele Schulze (Flensburg/23.) über 50 m Brust sowie Angelina Köhler (Hannover/22.) und Jessica Felsner (Köln/26.) über 50 m Schmetterling.

