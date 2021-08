Schwimmen

Olympia 2021: Caeleb Dressel dominiert Schwimm-Wettbewerbe in Tokio - Highlights

Für US-Schwimmer Caeleb Dressel, der in seiner Heimat als legitimer Nachfolger von Schwimmlegende Michael Phelps angesehen wird, endeten die Olympischen Spiele in Tokio mit fünf Goldmedaillen. In den Einzeldisziplinen 50 m sowie 100 m Freistil und 100 m Schmetterling gewann der 24-Jährige jeweils in Welt- bzw. Olympia-Rekordzeit. Hinzu kamen zwei Staffelsiege.

