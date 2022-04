Evgeniy Rylov gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr Gold über 100 und 200 Meter Rücken.

Nun hat der Weltschwimmverband FINA den Russen für neun Monate suspendiert. Grund dafür: Der 25-Jährige hatte an einer Kundgebung in Moskau teilgenommen, auf der Russlands Präsident Putin seinen Krieg in der Ukraine propagandistisch feiern ließ.

Rylov war einer von mehrern Athleten , die bei der Show den Buchstaben "Z" auf ihrer Kleidung trugen. Das Symbol wird von Anhängern der von Russland sogenannten "speziellen Militäroperation" in der Ukraine verwendet.

Wie die FINA mitteilte, erfolgte die Suspendierung "aufgrund der Teilnahme und des Verhaltens von Herrn Rylov bei einer Veranstaltung im Luzhniki-Stadion in Moskau". Seine Sperre begann am Mittwoch und gilt für alle internationalen Wettkämpfe.

Auch Ausrüster kündigt Rylov

Von Rylov selbst erfolgte bislang keine Reaktion auf die Sperre. Auch der Sponsorenvertrag mit dem Schwimmbekleidungshersteller "Speedo" wurde mit dem 25-Jährigen aufgelöst.

Der Weltschwimmvervand hatte unmittelbar nach der Propaganda-Show mitgeteilt, man sei "zutiefst enttäuscht" über die Berichte über Rylovs Anwesenheit und werde weitere Untersuchungen anstellen.

Die FINA hat darüber hinaus bereits alle Veranstaltungen, die in Russland stattfinden sollten, abgesagt.

Außerdem wurden russische und weißrussische Athleten und Funktionäre bis zum Ende des Jahres von der Teilnahme an allen Wettkämpfen ausgeschlossen.

