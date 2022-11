In der Vorwoche hatte die 25-Jährige den 1500-m-Weltrekord von Sarah Wellbrock um knapp zehn Sekunden auf 15:08,24 Minuten verbessert.

Da zuvor bereits Staffel-Olympiasiegerin Li Bingjie bei den chinesischen Kurzbahn-Meisterschaften in 3:51,30 Minuten die 400-m-Bestmarke der Australierin Ariarne Titmus um 2,62 Sekunden unterboten hatte, stehen nun auf allen langen Freistilstrecken im 25-m-Becken neue und kaum für möglich gehaltene Marken in den Rekordbüchern.

In Indianapolis ging Ledecky, die ihre erste ernsthafte Kurzbahn-Serie schwimmt, die ersten 400 m in 3:56,64 Minuten an - mehr als zwei Sekunden schneller als der deutsche Rekord der Magdeburgerin Isabel Gose über diese Distanz.

