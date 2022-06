Wellbrock hätte der erster Freiwasserschwimmer der Geschichte werden können, der drei Goldmedaillen bei einer WM hätte gewinnen können.

Ein bisschen "zwiegespalten" fiel daher Wellbrocks Bilanz aus: "Zweiter Titel, den ich nicht verteidigen konnte, dennoch bin ich mit der Bronzemedaille sehr happy. Ich kann mit erhobenem Haupt zur Siegerehrung gehen."

Dennoch beendete Wellbrock die Titelkämpfe in Ungarns Metropole mit einem historischen Gesamterfolg. Dass zuletzt ein deutscher Schwimmer bei einer Weltmeisterschaft fünfmal Edelmetall holte, ist schon 40 Jahre her: Damals hatte "Albatros" Michael Groß in Ecuador derart abgeräumt - allerdings ausschließlich im Becken.

Bei den Frauen holte Kristin Otto 1986 in Madrid sechs WM-Medaillen.

